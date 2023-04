Yailin La Más Viral muestra foto de su cuerpo antes de las cirugías

La cantante dominicana compartió una imagen que revela el brutal cambio que tuvo su figura tras conocer a Anuel AA.

Desde que comenzó a salir con Anuel AA, la vida de Yailin La Más Viral dio un giró de 180 grados y comenzó a notarse en la farándula internacional.

Y es que, además de su extravagante vida repleta de lujos y detalles costosos, la cantante dominicana también logró ser noticia por las diversas cirugías estéticas a las que fue sometida antes de separarse del artista urbano.

Su relación con Anuel AA terminó por darle ese salto necesario al primer plano musical. Eso sí, el amor no vino solo, pues le permitió a Yailin costearse algunos arreglitos que años atrás no podía solventar.

De hecho, siempre se mostró muy abierta al público y a sus seguidores a la hora de revelar fotos y postales de su pasado. Ella se regaló varias cirugías estéticas que la transformaron en el mujer escultural que es hoy: aumento de pecho, de glúteos, rinoplastia y ácido hialurónico en los labios son algunos de los tratamientos que se ha hecho.

“Estaba mejor Karol G”

“Ella es bonita después de operarse , antes no tanto”

“Ahora un filtro más y purifica el agua”, son algunas de las críticas que recibió.

La cantante tras dar a luz

Yailin La Más Viral estuvo este fin de semana cantando en el escenario junto a Shadow Blow, el artista dominicano con el que ha hecho su última colaboración llamada ‘Tú y yo’.

La ex de Anuel AA lució un minivestido cut out color lila que enamoró a todos. En sus redes, compartió imágenes desde el ascensor con el mismo look y se llevó todas las miradas.

El minivestido de Yalin, la más viral que es tendencia pic.twitter.com/cuyWfsqXQM — ShowMundial (@ShowmundialShow) April 24, 2023

Días antes compartió un video donde vestía un conjunto muy atrevido que incluía un top negro con manga larga y un escote underboob que dejaba poco a la imaginación.

“Quien dijo que después de dar a luz no sigues siendo hermosa, disfruta de tu cuerpo en todas sus formas. “Ahora eh’ que tamo’ riiiiiiica 🧨”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

