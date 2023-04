Salma Hayek celebra el cumpleaños de Channing Tatum con candente foto

La actriz mexicana hizo una publicación y mostró el lado más sensual del actor para felicitarlo por su cumpleaños.

Salma Hayek y Channing Tatum desarrollaron una amistad tras protagonizar la película “Magic Mike’s Last Dance“, una historia que fusionó el baile exótico, el romance, el empoderamiento femenino.

La actriz mexicana ha demostrado en varias ocasiones la admiración que siente por el guapo actor y esta vez no dejó pasar la oportunidad para felicitarlo por su cumpleaños.

En la foto aparece Channing únicamente en bóxers negros, luciendo todos sus atributos físicos, mientras que la mexicana, aunque tiene una figura espectacular, fue captada en ropa casual compuesta por unos pantalones cargo caqui y una playera.

“Los que no hacíamos ejercicio a diario, nos dejamos la ropa puesta. Feliz cumpleaños @channingtatum #magicmike”, escribió.

Para poder transformarse en Magic Mike, él realizó la dieta paleolítica, un plan de alimentación basado en alimentos que los humanos podrían haber consumido durante esa era, que incluyen frutas, verduras, carnes sin grasas, pescado, huevos, frutos secos y semillas.

Por lo que se excluyen granos, legumbres y productos lácteos, que comenzó a consumir la humanidad con el comienzo de la agricultura.

Casi muere la actriz

Salma Hayek estuvo de invitada en el programa nocturno de Jimmy Kimmel y durante la entrevista reveló que estuvo “a punto de morir” por un golpe en la candente escena que protagonizó con Channing Tatum en la película ‘Magic Mike’s Last Dance’.

La mujer de 56 años confesó que durante la escena tenía moverse boca abajo, pero no hizo lo que tenía que hacer y le costó llevarse un buen golpe.

“Estoy boca abajo y mis piernas tenían que estar en alguna parte, pero al revés uno pierde el sentido de la dirección y no hice lo que se suponía que debía hacer. En el ensayo estuve boca abajo y casi me golpeo”, reveló.

“(Channing) se aferró a mis pantalones, pero estaba realmente preocupada porque mis pantalones se estaban yendo y no podía recordar si tenía ropa interior o no en este momento”, recordó.

“Entonces, en lugar de poner mis manos para proteger mi cabeza, simplemente me agarré los pantalones. Él dice, ‘Levanta las manos’, y yo digo, ‘No, no, no, no'”, contó entre risas.

