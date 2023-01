Salma Hayek presume sus curvas en vestido de red y no deja nada a la imaginación

La actriz acudió a la premiere de Magic Mike´s Last Dance dejando a todos con la boca abierta con las transparencias de su atuendo y dejando ver su lencería.

Salma Hayek ha demostrado que a sus 56 años no tema a vestir como le da la gana, pues en las alfombras rojas siempre destaca por sus atractivos atuendos, pero en la premiere de “Magic Mike´s Last Dance” se voló la barda.

La actriz mexicana cambió las lentejuelas y los vestidos de corte princesa por un llamativo atuendo de red que dejaba a la vista la ropa interior, muy adoc a la trama de la película.

Ella presumió sus curvas en un vestido de red que no dejaba nada a la imaginación, por supuesto posó para las cámaras acompañada de atractivo co-protagonista, el actor Channing Tatum.

Desde que pisó la alfombra roja, la veracruzana atrajo todas las miradas y no era para menos, pues su vestido revelaba su perfecta figura de reloj de arena, estaba cubierta de vibrantes apliques florales y resaltando su ropa interior negra.

Ella completó su look con unas plataformas doradas y una serie de pulseras de oro brillantes y un bolso pequeño en color verde. Para el cabello optó por una cola alta que caía de cascada en la espalda.

La edición 95 de los Premios Oscar se acerca y las nominaciones ya fueron reveladas en la segunda mitad del mes de enero. A través de sus redes sociales, Salma Hayek festejó el éxito de ‘El Gato con Botas: el último deseo‘.

La cinta animada que fue dirigida y protagonizada por Antonio Banderas recibió una nominación en la categoría de mejor largometraje de animación, teniendo como competencia a grandes cintas como ‘Pinocho’ de Guillermo del Toro, ‘Marcel The Shell With Shoes On’, ‘The Sea Beast’ y ‘Red’.

“¡Qué hermosa noticia para despertar! ¡Gracias a @TheAcademy por la nominación de #PussInBoots: The Last Wish a Mejor Película Animada! ¡Y felicidades a mi increíble familia PIB!”, se puede leer en su publicación.