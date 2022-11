Jason Momoa se quita la ropa en pleno show de Jimmy Kimmel

Hace algunas semanas, el famoso actor sorprendió a sus millones de fans con su radical cambio de look y ahora vuelve a hacerlo.

Jason Momoa enloqueció a sus millones de fans. El intérprete de “Aquaman” y “Juego de Tronos” apareció en el programa de Jimmy Kimmel y dejó ver cómo lucirá su personaje en su próxima película de Netflix, ‘Slumberland’. El actor se lo quitó todo y tan sólo portó una especie de taparrabos hawaiano.

“Me estaba preparando para el papel, porque me gusta meterme en el personaje, así que estaba bronceando mi c… blanco”, declaró Momoa ante el famoso presentador estadounidense. Un atuendo que recordó su anterior video viral, en el que apenas dejaba algo a la imaginación mientras viajaba a bordo de un barco.

El actor explicó que sus últimos trabajos le han acercado a las costumbres hawaianas y confesó: “Realmente ya no me gusta llevar ropa. Voy en esto cada día. Lo llevo todo el tiempo”. Tras ello, el presentador quiso saber si llevaba su “look” en ese instante e inmediatamente Jason Momoa comenzó a desnudarse.

Tras el hecho, las fotografías y el video pronto se hicieron virales. “Qué me lleve Aquaman”, “Me fascina este hombre”, “Se ve increíble”, “Un Dios completo”, fueron algunas reacciones.

No es la primera vez que el actor sorprende a sus seguidores, y es que en agosto decidió cambiar su icónico look: su largo cabello. El actor comentó en esa ocasión: “Aloha a todos. Me he afeitado la cabeza, ya siento el viento y todo. Por los nuevos comienzos, vamos a esparcir el ‘Aloha'”.

