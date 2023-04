A Sugey Ábrego se le baja el vestido y enseña todo en plena conferencia

La actriz se presentó ante los medios para promocionar su obra "Tengamos sexo en paz" y terminó con un desnudo inesperado.

Sugey Ábrego se volvió tendencia en las redes sociales luego de sufrir un accidente en el escenario mientras daba una muestra de su obra de teatro “Tengamos el sexo en paz”.

La actriz aseguró se presentará en una puesta en escena en la que hablará del sexo, por ello tanto ella como su compañero en la obra se desnudarán; sin embargo, fue algo inesperado que ella se mostrara en topless durante la muestra para la prensa.

Ante los medios que se dieron cita, ella y Raúl Coronado dieron una probadita de este texto donde ella se despojó de la parte de arriba, dejando ver una parte de su seno, sin pena alguna.

Aunque no Sugey no quedó por completo sin ropa ya que su vestido llegó hasta su cadera, sí impresionó a los espectadores, pues quedó en topless y Raúl la ayudó a cubrirse.

Previo al incidente que la hizo viral la tarde de ayer, la también presentadora aseguró que, aunque venda contenido erótico, es difícil desnudarse frente a un público en vivo.

“¿Desnudarse? Cualquiera se desnuda en su casa; hacerlo en teatro, que no se te vaya el guion, que la gente te está viendo, pero que no olvides cuál es la intención, eso es lo difícil, para mí esa es la gran dificultad”.

La conductora de Se Vale también señaló que gracias a su experiencia en OnlyFans aprendió a cobrar por desnudarse porque, enfatizó, no es algo sencillo.

“Sí tengo dignidad y cobro caro, he aprendido a cobrar, muchachos, uno aprende porque no cualquiera se desnuda y no cualquiera está hablando y no cualquiera se pone en un escenario”, defendió su trabajo.