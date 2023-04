Irreconocible y con sobrepeso, Bridget Fonda deja en shock con su actual físico

La actriz fue un ícono sexual en los 90's, y tras 20 años alejada de Hollywood, fue captada en Los Ángeles y su aspecto acaparó la atención.

Bridget Fonda llegó a la industria de Hollywood para ser una estrella, y así se desenvolvió, participando en películas como como El Padrino III o la icónica Jackie Brown, entre otras, donde además de ser una de las más aclamadas, también se convirtió en un icono sexual de la época.

Su carrera profesional estuvo en lo más alto, sobre todo en la década de los 90, cuando tuvo más proyectos en la gran pantalla; pero pronto se retiró del foco mediático.

El 2003 fue un antes y un después para ella, pues un accidente de tráfico en Los Ángeles le provocó una lesión vertebral que le hizo focalizar su atención lejos del cine, llevándole a pasar por el altar con el compositor Danny Elfman.

Debutó en el cine siendo una niña y de la mano de su padre, en la película Easy Rider, estrenada en 1969. Sin embargo, fue a la edad de 21 años cuando obtuvo su primer papel importante. Se trataba de la comedia romántica You Can’t Hurry Love.

Pero su rechazo a la vida pública terminó por llevarla lejos de las cámaras entonces, decidió alejarse en un rancho situado en Santa Bárbara, donde vive con su hijo, su marido, y las dos hijas que tuvo éste fruto de su matrimonio anterior con Geri Eisenmenger.

Alejada de los sets de rodaje y las cámaras, son pocas las veces que ella reaparece en público. Por eso han sorprendido las imágenes que han salido a la luz de ella esta semana.

Bridget Fonda, quien actualmente tiene 59 años, ha sido captada por las calles de Los Ángeles, y su aspecto ha llamado la atención de los paparazzi.

Jackie Brown star Bridget Fonda looks unrecognizable as she steps out for rare outing https://t.co/oPQ0S8Ul9j pic.twitter.com/jpdRDKwxUq

— Daily Mail US (@DailyMail) April 15, 2023