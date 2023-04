Maribel Guardia aparece destrozada tras la muerte de su hijo

Con las pocas fuerzas que tiene y evidentemente hecha pedazos, la actriz habló ante la prensa sobre pérdida de Julián Figueroa

Tras más de 48 horas después de que se diera a conocer la inesperada muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia se armó de la poca fuerza que tiene para salir y hablar por fin ante los medios de comunicación.

La actriz de 63 años estuvo acompañada de su nuera Imelda Garza-Tuñón. Ambas se notaban desconsoladas; sin embargo con mucha entereza, ella contestó algunos cuestionamientos de la prensa.

“Era el niño de mis ojos, ha sido muy duro perderlo, Dios me lo dio y Dios me lo quitó”, dijo la sin poder contener el llanto.

“No aterrizaba ayer todavía, pero ahora que llegaron las flores y la casa está tan linda y con tanta buena energía y tanto cariño, además no esperaba que la gente me dijera tantas cosas tan lindas, se los agradezco mucho”, continuó.

Además pidió a la gente que la escuchó que rezaran mucho por su hijo y por ellas. “Le pido a Dios y a todos los que nos están viendo que vean a sus hijos crecer, casarse, tener nietos, triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes”.

Finalmente entre lágrimas Maribel agregó, “no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar este dolor tan grande que no se lo deseo a nadie”.

¿Por qué la actriz decidió que cremaran a su hijo?

Mucho se especuló sobre la decisión de Maribel Guardia de cremar a Julián Figueroa, algunos medios revelaron que fue para evitar que imágenes del cuerpo sin vida de su hijo circularan en las redes, pero ella dio su razón principal.

“No quise hacer nada en la funeraria porque él murió aquí en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que anduvieran de arriba para abajo.

Siempre me dijo, yo no pude llorar bien a mi papá por eso. Por ello Imelda y yo decidimos que lo íbamos a cremar para que el bebé (hijo de Julián e Imelda) no viera su cadáver porque iba a ser muy traumático para él”.

El hijo del también fallecido cantante, Joan Sebastian, fue encontrado sin vida durante la noche del 9 de abril en su casa de la Ciudad de México (CDMX), a causa de un infarto agudo al miocardio.

Maribel aseguró que el artista de 28 años fue encontrado inconsciente dentro de su habitación, por lo que de inmediato llamaron al número de emergencias 911; sin embargo, para cuando llegó la ambulancia y la policía ya había perdido la vida.

