Revelan cómo se enteró Maribel Guardia de la muerte de su único hijo

A través de su cuenta de Instagram, Maribel confirmó el fallecimiento del hijo que tuvo con Joan Sebastian a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Maribel Guardia se enteró de la muerte de su hijo Julián Figueroa, luego de salir del teatro en donde se presenta con la puesta en escena “Lagunilla mi barrio”, así lo informó Marcos Chacón, esposo de la también cantante. En entrevista con varios medios de comunicación, el padrastro y manager del cantante detalló que él fue el encargado de darle la noticia a costarricense.

“Yo le tuve que dar la noticia. Me esperé a que saliera del teatro y que pudiera cenar. Mientras se arreglaban en casa un poco las cosas y le di la noticia de camino. La verdad ella no está bien, está muy mal, está destrozada.En lo personal, no me cae el 20… es algo inesperado y la verdad no tengo mucho que decir”, contó Chacón.