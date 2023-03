Chiquis Rivera confiesa que es bisexual y habla de su relación con una mujer

La cantante reveló por primera vez que tuvo romance de más de un año y que ahora ella se considera "20 por ciento gay".

Chiquis Rivera ha logrado una carrera musical estable convirtiéndose en una de las artistas más exitosas en el regional mexicano, siguiendo el ejemplo de su famosa mamá.

En el plano sentimental, la cantante se encuentra atravesando una de sus mejores etapas a lado de su novio Emilio, de quien se ha mostrado enamorada y hasta ya fue a visitar a la familia de él.

Sin embargo, hace poco la intérprete de “Abeja Reina” en una entrevista abrió su corazón y habló acerca de sus preferencias sexuales y la relación que sostuvo con una mujer.

En redes sociales circula un fragmento de una entrevista que le realizaron en donde le pregunta si alguna vez ha besado a una mujer y antes de dar su respuesta, toma valor y da un trago a dos bebidas alcohólicas que tenía en su mesa y confiesa su verdad.

“Si he besado a una chica y tenía una novia, y estuve con ella por un año y fue lindo, siento como que ella estimulaba mi mente y eso lo que necesitaba en ese tiempo…”, comenzó a contar.

Y aunque ella se sentía muy bien a lado de la joven que fue su pareja por un año de su vida, también confesó Jenni Rivera no estaba de acuerdo con su noviazgo y no quería eso para su hija mayor, pues al ser cristiana era muy tradicional.

Chiquis revela ser bisexual y confesó que Jenni Rivera no estuvo de acuerdo con una de sus relaciones con una mujer pic.twitter.com/6lmlPNbAmj

“…Pero mi mamá no estaba de acuerdo con eso, aunque ella tenía la mente abierta, era muy tradicional en la manera que toda la familia es cristiana y ella (Jenni) decía que no quería eso para su hija, entonces rompí con ella, pero siempre he dicho que soy un 20% gay, esa es la verdad…” dijo.