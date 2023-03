Oscar 2023: Ashley Graham llega mostrando su ropa interior y revelador escote

La modelo desfiló por la alfombra champán con atuendo negro de dos partes, que no dejaba nada a la imaginación.

Como siempre la entrega de premios nos deja ver los espectaculares look que eligen las famosas para desfilar en la alfombra, que este años es de color champán, hoy es el turno de Ashley Graham.

La modelo ha sido una de las primeras celebridades en llegar a la edición 95 de los premios Oscar. Ella ha aparecido en la portada de las revistas de moda más importantes como Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan.

Como es su costumbre, su look no ha dejado indiferente a nadie con su modelazo de Alberta Ferretti compuesto por una braga de color negro, una falda transparente de redecilla y un crop top con abertura en el escote y mangas de murciélago.

Combina el look con un recogido barroco, maquillaje con ojos ahumados y potente eyeliner y labios nude.

Ella ha marcado un antes y un después con su irrupción en el panorama como modelo plus size. Ha sido imagen de campaña de marcas Macy’s, Target, Bloomingdales y Old Navy.

Ashley Graham stuns at the #Oscars . https://t.co/i5wEon5M8t pic.twitter.com/yQvBSZDcGA

La famosa sorprendió a sus millones de seguidores con un arriesgado e inédito look, pues se apropió del color dorado de manera única.

De acuerdo con su post, el cual se trata de un video, vistió un corsé dorado que llegaba poco más arriba de su pecho, mientras que sus brazos fueron maquillados con un make up dorado.

En la grabación, Ashley Graham se deja ver cómo se coloca una labial en tono rosa sumamente claro, con el cual da el toque final a su maquillaje compuesto por cejas delineadas y sombras doradas.

Durante una entrevista, dejó en claro que seguirá con sus mensajes de body positive, pues compartió cómo quedó su piel tras su segundo embarazo, en el que tuvo gemelos el año pasado.

Ashley Graham poses for photos at the #Oscars. https://t.co/i5wEon5M8t pic.twitter.com/nGeGVd1Idi

— Variety (@Variety) March 12, 2023