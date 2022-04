Hija de Salma Hayek se convierte en una hermosa joven y posan juntas para Vogue

Después de ser criticada por su "no tan agraciado físico", la joven de 14 años, Valentina, deslumbró con su belleza y nuevo look al posar por primera vez junto a la actriz.

Salma Hayek posó por primera vez junto a su hija Valentina para la revista Vogue, pero quien deslumbró con su belleza fue la joven de 14 años.

La actriz y la adolescente conversaron sobre todo lo que las une, qué las reta y qué las hace reír cuando nadie las está viendo; mientras eran entrevistadas por la periodista Irene Azuela.

“Qué gran regalo anticipado para el Día de las Madres. Me encantan estas fotos hermosas de @nicobustos, y este momento tan especial con mi Valentina. ¡Gracias @voguemexico!”, escribió en su Instagram.

Durante la charla ambas confesaron que utilizan el español como una clave secreta debido a que, por lo general, la mayoría de las personas a su alrededor no lo hablan.

Además, la artista reveló que se comparten la ropa, “en esta casa nos peleamos por la ropa porque se lleva todo de mi clóset. Luego no encuentro nada”. Y agregó que si se trata de maquillaje, Valentina siempre le da tips.

En cuanto a manejar la maternidad y su carrera, señaló que le ha costado trabajo, y aunque la “familia siempre está en primer plano”, ha sabido como hacer un balance.

Los halagos y comentarios no se hicieron esperar; pues además de los fans, también algunas celebridades elogiaron la belleza de ambas mujeres.

La hija de Salma Hayek también fue cuestionada sobre sus sueños y metas y esto contó:

“Quiero cosas distintas, pero casi siempre me muevo entre cuatro. Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza. Además, creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir”.