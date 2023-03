Romina Marcos paraliza las redes al estilo de Karely Ruiz

La hija de Niurka Marcos publicó estas fotografías para demostrar que no tiene miedo al qué dirán.

Romina Marcos paralizó las redes sociales al publicar una serie de fotografías muy al estilo de Karely Ruiz: con lencería. Las imágenes la posteó con la finalidad de representar su libertad.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la hija de Niurka Marcos compartió una reciente sesión de fotos mostrando sus curvas con un conjunto de lencería en color blanco con rojo, atuendo que combinó con diversos accesorios como aretes, cadenas y anillos. Además que mostró sus diferentes tatuajes y su nuevo look.

Para hacer estas fotos, Romina Marcos posó dentro de una tina de baño mientras miraba a la cámara de manera sensual. También compartió quién fue la persona que le ayudó a lograr esta temas y posar de esa manera.

Con esta publicación, la famosa dejó claro que ya no tiene miedo del qué dirán, esto después de que fuera duramente criticada tras participar en el reality show “Las Estrellas Bailan en Hoy” donde Andrea Legarreta comentó que le hacía falta bajar de peso.

“Estoy en el momento de mi vida donde menos miedo tengo. Ya no me da miedo ser, estar, aceptar, cambiar y amar lo que soy. Ya estuve en tantas bocas que las palabras ahora se me resbalan y estoy muy segura de la mujer que soy y el fuego que represento. Vivo la vida en constante cambio, nunca soy la misma… pero mi esencia siempre está”, escribió Romina en sus publicaciones.

Romina Marcos agradeció a la coreógrafa Yanis González por pensar en ella para representar la libertad. “Gracias por trabajar con tanto amor y respeto. Gracias por hacerme sentir bien con mi cuerpo y empoderarme. La mejor movement director”.

