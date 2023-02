VIDEO. Le lanzan huevos a Karely Ruiz en el Carnaval de Guaymas

Mientras desfilaba en un carro alegórico, la modelo de OnlyFans fue agredida por algunas personas del público.

Publicidad

Karely Ruiz fue invitada para ser la madrina del Carnaval de Guaymas 2023, que se llevó a cabo en Sonora, México, el pasado sábado. Sin embargo, no todo salió bien para ella.

La modelo de OnlyFans llegó al evento vestida de ángel llevándose los aplausos del público. Pero las cosas se salieron de control , ya que a mitad del recorrido un grupo de personas la recibieron a ‘huevazos’.

Esto sucedió después de que los ciudadanos argumentaran que deben ser prioridad los temas de seguridad, no los invitados al evento, ya que el estado está pasando por un periodo de violencia.

📌#VIRAL|🥚Reciben a "Huevazos" a Karely Ruíz en el Carnaval de Sonora. 📌La molestia de los ciudadanos era debido a que se rumora que se le dio una gran cantidad de dinero por parte del gobierno estatal. pic.twitter.com/jDmsE8U6cV — MeganoticiasCuliacán (@MeganoticiasCLN) February 20, 2023

La influencer llegó al lugar custodiada por elementos de la Marina y agentes policíacos municipales, situación que dividió opiniones en redes sociales.

A través de videos e imágenes que han circulado en redes sociales, se puede ver que ella en un gran carro alegórico bailando y usando un vestido color rosa con cristales, cuando de pronto le avientan huevos, uno de ellos cae en su escote y ella niega con su cabeza en señal de desaprobación, pero continúa bailando.

En las imágenes no se alcanza a apreciar a la persona responsable del ataque. Y es que no sólo le lanzaron un huevo sino varios, por fortuna estos pasaron al frente de ella y sólo uno terminó por alcanzarla.

La modelo reacciona

Karely Ruiz utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje contra quienes la agredieron, indicando que ella no se mete con nadie y que sólo fue a hacer su trabajo y que le pagaron por saludar y estar en el carnaval.

“O sea me tiran, me agreden ¿qué más sigue? Yo no me meto con nadie yo fui hacer mi jale y yaaaaa, si me pagaron por saludar, estar en el carnaval y listo, deberás que están dlv todos los que tiran”, escribió.

Karely Ruiz asegura que ella pagó para ser custodiada por la Marina en el Carnaval de Guaymas https://t.co/ddRn6ARxvv pic.twitter.com/d2Hcogcp1u — Siglo Coahuila (@SigloCoahuila) February 21, 2023

Asimismo, mencionó que le tiraron huevos por el hecho de que autoridades la cuidaron, pero no recuerdan que las personas son intensas y que pueden suscitarse accidentes:

“Estoy viendo notas donde me tiran que por qué la marina me está cuidando, si lo hacen es porque hay mucha gente muy intensa y pueden ocurrir accidentes, aparte yo pago para que me cuiden de que se quejaaaan ustedes”, añadió.

(Visited 53 times, 53 visits today)

Publicidad