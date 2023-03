Ninel Conde a punto de enseñar todo al cubrirse de polvo dorado y sin nada abajo

La cantante no dejó nada a la imaginación al exponer su candente figura en una sesión de fotos para OnlyFans.

Ninel Conde siempre se ha caracterizado por tener unas de las figuras más envidiables de la farándula, pero en los últimos meses se ha mostrado más tonificada gracias a las extensas jornada de ejercicios que hace.

Una vez más, la cantante decidió presumir el tremendo cuerpazo que tiene al compartir una candente sesión de fotos para su cuenta en OnlyFans, y que han dejado con la boca abierta de sus fans.

“Cuando me comprometo, no renuncio. ¡Soy un finalizador! Cuando me comprometo; no me echo atrás. Final… Nuevo contenido para mi OF❤️ Enlace en mi biografía🥰”, escribió.