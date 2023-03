Rosalía apuesta con un look transparente en los Billboard Women in Music 2023

La cantante dejó a todos con la boca abierta con el vestido más atrevido, pues no llevaba sostén y era completamente transparente.

Anoche se llevó a cabo la gala de los Billboard Women in Music Awards 2023, donde Rosalía, Becky G y Ivy Queen deslumbraron como las latinas invitadas de la noche.

La cantante se ha convertido en la primera en recibir el galardón de productora del año, no fue por el premio por lo que llamó la atención, sino por el sexy atuendo que eligió.

Como es su costumbre, ha llevado al límite las transparencias sumándose al vestido naked que triunfó en los 90 y regresa ahora a los armarios de las más atrevidas.

Un diseño largo con pequeños adornos esféricos de pedrería, con un crop top que dejaba la mitad de sus atributos a la vista y también su ropa interior, acompañado con unas botas de caña alta en el mismo color.

La entrevistaron en la alfombra roja y dijo que su plan era recoger el premio y regresar a España para sus ensayos de Coachella Festival 2023. Becky G tampoco se quedó atrás, pues llevó un conjunto gótico transparente de inspiración nupcial.

Lana del Rey se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la noche al recibir el premio visionario de manos de la mujer del año pasado, Olivia Rodrigo.

Las pudimos ver fotografiarse juntas y la española también tuvo palabras para ella cuando recibió su premio a productora del año. Pronunció su discurso que terminó con un “Lana del Rey, te quiero”, que no ha tardado en viralizarse.

"LANA DEL REY TE QUIERO"

– Rosalía at the end of her speech pic.twitter.com/Mbd1RwSOFW

— LDR Crave (@LDRCRAVE) March 2, 2023