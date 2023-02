Bárbara de Regil expone las estrías en sus atributos sin miedo a las críticas

La actriz pidió normalizar estas marcas que le salen a casi todas las mujeres, en especial en el área del busto.

Después de varios años ausente de la televisión, Bárbara de Regil volvió a Televisa al protagonizar la telenovela “Cabo”, al lado de Matías Novoa.

Desde entonces, la actriz se ha convertido en una de las famosas más populares dentro de las redes sociales gracias a las atrevidas publicaciones en las que, sin pudor alguno, muestra su musculoso cuerpo con el mínimo de prendas.

Ella no teme a mostrar su figura que tanto trabajo le ha costado y cualquier momento es perfecto para lucirse ante millones de seguidores, quienes incluso la consideran todo un ejemplo a seguir por su estilo de vida, constancia, disciplina y amor por el mundo fitness.

Y fue recientemente en una de sus historias donde compartió un poderoso mensaje de amor propio para lucir las estrías que adornan la piel de sus senos, por lo que, además de animar a las seguidoras que le piden consejos, pidió normalizar estas marcas que surgen todo el tiempo y que son completamente normales.

“Aprendí que soy lo único que tengo, y quiero salvar. Un par de estrías no te definen. No definen el mujerón que eres”, fueron las palabras que compartió.

Al mismo tiempo expuso lo orgullosa que está de sus logros y la mujer en la que se ha convertido a sus 35 años.

“¿Sabes qué? Me siento mejor que nunca desde hace como unos 7 años… libre, sin miedo, en paz conmigo. Amo mi vida, amo lo que tengo, lo que soy, mis perritos, mi familia, mi trabajo. Me siento orgullosa de todo lo que he construido”, señaló.