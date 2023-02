Tras dos hijos, Sophie Turner llega en transparente vestido a los BAFTA 2023

La actriz deslumbró en la alfombra roja con un sensual atuendo que dejó ver su ropa interior.

En el día de la fecha se celebran los Premios BAFTA 2023, los galardones otorgados por la Academia Británica de Cine que celebra lo mejor del séptimo arte.

La edición de este año cuenta con grandes presencias en la ceremonia. Entre los primeros en hacer su llegada a la alfombra roja estuvieron las nominadas Michelle Yeoh y Jamie Lee Curtis, junto a Florence Pugh, Sophie Turner y Eddie Redmayne.

Una de las que deslumbró con su belleza y sensualidad es la actriz de Game Of Thrones, quien llegó con un vestido largo negro de encaje con pedrería de colores, las transparencias dejaban ver su ropa interior.

Sophie Turner stuns on the red carpet at the #BAFTAs! More pics: https://t.co/rNy20kj3tE#BAFTA2023 pic.twitter.com/o1Li2oV17R

— ExtraTV (@extratv) February 19, 2023