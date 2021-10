Lanzan tráiler de “House of the Dragon”, la tan esperada precuela de “Game of Thrones”

Según informaron la producción sobre la casa Targaryen estará ambientada 200 años antes de la popular serie épica que finalizó en 2019.

Publicidad

HBO dio a conocer el primer adelanto de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, la exitosa serie épica que el canal exhibió entre 2011 y 2019 para convertirse en un fenómeno.

Según informaron la producción sobre la casa Targaryen estará ambientada 200 años antes de la popular serie épica que finalizó en 2019. Se espera su estreno para el próximo año.

View this post on Instagram Una publicación compartida de House Of The Dragon ♡ (@houseofdragonshbo)

Más detalles

Olivia Cooke (Sound of Metal, Ready Player One) interpreta a Alicent Hightower, la hija de Otto Hightower. Alicent es descrita por HBO como “la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo, y posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política”.

Rhys Ifans interpreta a Otto Hightower, el padre de Alicent de Cooke. Otto es la Mano del Rey y “sirve fielmente tanto a su rey como a su reino. Como lo ve la Mano, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero del trono”.

También aparece Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey, y Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, el hermano menor del rey Viserys y heredero al trono.

Descrito como “un guerrero incomparable y un jinete de dragón”, Daemon “posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire”.

Según agregó HBO, la serie se estrenará en el 2022 en TV y en la plataforma HBO Max, aunque por el momento no hay fecha exacta.

Game of Thrones, serie original de HBO, hizo su primera transmisión el 17 de abril de 2011 y finalizó el 19 de mayo de 2019. Juego de Tronos tiene 8 temporadas y 73 capítulos en total. Por el momento se desconoce si este nuevo trabajo tendrá tantas temporadas y capítulos.

View this post on Instagram Una publicación compartida de House Of The Dragon ♡ (@houseofdragonshbo)

También le puede interesar: ►La foto hot de Kourtney Kardashian y su novio que desagradó a sus fans

(Visited 56 times, 56 visits today)