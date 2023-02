Critican a Kimberly Flores por marcar su cuerpo para estar delgada

La modelo guatemalteca reveló que está haciendo todos los sacrificios que sean necesarios para tener la figura soñada.

Kimberly Flores no deja de estar en el foco de la atención y de nuevo volvió a compartir un secreto de belleza para tener el cuerpo soñado, dejando con la boca abierta a sus seguidores.

Se trata de una faja muy discreta en color negro, la cual la modelo guatemalteca se pone todos los días para marcar más su cintura, pues para nadie es un secreto que ella es amante del ejercicio.

“Vamos para 5 semanas y así van mis resultados @dr.oscarzorola”, compartió en una de sus historia donde se puede ver las marcas de la faja en su figura.

La imagen de inmediato se hizo viral y los usuarios de inmediato llenaron de críticas a la esposa de Edwin Luna por llevar al extremo su deseo de ser delgada.

“Podrá tener cuerpo pero le hace falta 🧠 que siga soñando con ser una súper estrella 😂”

“Se le nota el pedigrí 🤭🤭🤭🤭”

“Por Dios qué horror esta mujer, ya no sabe qué hacer para llamar la atención”

“Se ve muuuuuy mal , que pena”

“No necesita exagerar tanto para tener un cuerpazo, solo lo hace para que hablen de ella”

Durante una entrevista, ella reveló: “Cuando estoy descansando me gusta estar con mi cinturilla porque me ayuda a mi postura, a definir mi cintura y no saben lo cómoda que es”.

¿Qué le pasó a la modelo?

Kimberly Flores realizó un video aclarando un moretón que se alcanza ver en sus grabaciones en la parte de su pecho, esto para evitar chismes o que se malinterpretaran las cosas.

“Y como sé que también me van a preguntar esto, no es un chupetón. Es un moretón y es porque ahí tuve la bomba del dolor que la tuve conectada. Entonces como la tuve tantos días pues me hice un gran moretón. A la fecha no se ha quitado, solo se ha hecho más clarito”, respondió.

Para evitar rumores aclaró que su moretón no se trataba de un chupetón, si no parte de las cosas que le quedaron de su reciente intervención quirúrgica.

