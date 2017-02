Soraya y Nandito se reencuentran 22 años después de la novela "María, la del Barrio"

“María, la del barrio” fue una telenovela mexicana producida por Televisa que protagonizó Thalia en 1995.

El melodrama marcó una pauta importante en la carrera de la cantante y ahora esposa de Tommy Mottola.

Sin embargo, hay un personaje que sin duda alguna ha trascendido mucho más que la protagonista, y es el de “Soraya Montenegro“.

Itatí Cantoral se ha convertido en estrella de los memes, gracias al desquiciado papel que interpretó. La frase “maldita lisiada” la catapultó como la mejor villana.

Twitter

“Soraya” aún sigue fascinando y para muestra basta su imagen en los paquetes de la famosa marca de papas fritas o para la publicidad de la serie de Netflix, “Orange is the New Black”.

El Reencuentro

En la telenovela mexicana, la actriz se enamora de Nandito, interpretado por Osvaldo Benavides, un joven 15 años menor que ella.

Los famosos se reencontraron hace unos días causando y la imagen ha causado revuelo en las redes sociales.

“Miren qué tenemos por aquí! Pa que se entretengan”, escribió Benavides junto a la instantánea que provocó decenas de reacciones por parte de sus fans.