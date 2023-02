Grammy: Sam Smith luce exótico atuendo junto a su “harem” de sexy mujeres

El cantante acaparó toda la atención por su estrafalaria entrada a la alfombra roja rodeado de hermosas mujeres con unos atuendos a juego.

Entre los artistas que esta noche actúan en el escenario de los Grammy se encuentra Sam Smith, que acaba de publicar su nuevo disco, “Gloria”, y al parecer cantará ‘Unholy‘ junto a Kim Petras.

El cantante, que ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, dejó sin palabras a sus fanáticos con su “estrafalaria” llegada a la alfombra roja de los Grammy 2023.

En esta ocasión, llegó acompañado de un séquito de mujeres vestidas con looks en tonos rojos. Por su parte, el artista británico optó por un vestuario en color rojo, el cual estaba compuesto por una capa y un sombrero.

Los comentarios no se hicieron esperar en las redes sociales, en donde decenas de usuarios no dudaron en comentar. Como era de esperarse, una ola de memes invadieron las redes, destacando el vestuario del famoso.

“El elenco del circo ha arribado🎪”

“¡¿Qué demonios está pasando aquí Buffy, la cazadora de The Vampire Diaries?! 💕”

“De cantante a un espectáculo de terror más barato… Esto es solo un gran NOOOOOO”

“Admiro que él quiera reinventarse pero creo que ya está exagerando”

“Satanás ha llegado. La industria de la música es bien conocida por esto”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Polémica del cantante

Sam Smith ha dado que hablar recientemente su más reciente sencillo ‘I’m Not Here to Make Friends’ provocando una considerable polémica en redes por su componente sexualizado.

Ahora está presentado una nueva faceta en donde, según reveló, ha estado más abierto a conectar con su parte femenina, a cantar sobre lo que sus relaciones sexoafectivas han producido en él y a vestirse como más le parece.

El clip fue filmado en el castillo del rey Enrique VIII y la razón por la que el artista no binario está siendo atacado es porque aparece usando diferentes conjuntos extravagantes e inspirados en la vestimenta de los cabarets.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SAM SMITH (@samsmith)

