Bebe Rexha llega a los Grammy con atrevido escote y sin sostén

La cantante desfiló en la alfombra roja con un se vestido rosa como toda una Barbie, y un look inspirado en los años 70.

Bebe Rexha llegó esta noche a la alfombra roja de Los Grammy 2023 con sexy atuendo que acaparó toda la atención, Ella estaba nominada a Mejor grabación dance/electrónica por “I’m Good (Blue)”, un remix del éxito de 1998 “Blue (Da Be Dee)” de Eiffel 65.

Para la alfombra roja, la cantante actualizó el icónico vestido rosa de Marilyn Monroe en “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” con un vestido rosa chicle y guantes a juego.

Put your hands up because .@beberexha has ARRIVED! 💗#LiveFromE #GRAMMYs pic.twitter.com/DNSttApTty

— E! Entertainment (@eentertainment) February 5, 2023