Ella es la cantante con la que Tommy Mottola le habría sido infiel a Thalía.

Thalía y Tommy Mottola podrían estar separados, debido a que se rumora de que el empresario habría tenido un romance con la cantante peruana Leslie Shaw, en los últimos días cobró relevancia el tema en las redes sociales.

Leslie Shaw se desarrolla principalmente como cantante y modelo, es originaria de Perú, nació en 1989. Entre sus primeros pasos fue representar a su país en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, lo anterior en 2011.

A los 15 años de edad, participó en un concurso de canto llamado Superstar, quedando en segundo lugar, su participación no pasó desapercibida porque llamó la atención de varias empresas, que le ofrecieron trabajo como modelo. En 2010, la joven se lanzó como solista y grabó su primer EP, el cual llevó el nombre de “Destrozado y sin control”.

Más sobre Leslie Shaw

Su discografía se compone de un disco y otro EP, “¡Que siga la fiesta!”, y “Yo soy Leslie Shaw”, respectivamente. En México se le conoce por cantar a dúo con Thalía el tema “Estoy soltera”. Entre sus sencillos destacan: Destrozado y sin control, Una vez más, Estúpida chica pop, Luz, Mientes, No me verás llorar, Que esto no pare y Ven.

Los rumores de que Tommy Mottola habría sido infiel a Thalía cobraron relevancia en redes sociales porque la última vez que la cantante compartió una foto con él fue en diciembre del año pasado.

Hasta el momento, Thalía no ha publicado algo sobre el tema, sin embargo, algo curioso es una historias de Instagram de la peruana, porque se puede ver un fragmento de una entrevista a la mexicana, en donde la titula: “Thalía ama a Leslie Shaw”.

