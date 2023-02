Revelan supuesta infidelidad de Tommy Mottola a Thalía

Medios mexicanos aseguran que los esposos estarían en proceso de divorcio porque el empresario le fue infiel a la cantante.

Thalía y Tommy Mottola son de las parejas más conocidas del medio del espectáculo y una de las más sólidas. Llevan 22 años de matrimonio y hasta la fecha no se había comentado nada sobre alguna infidelidad.

Sin embargo, periodistas mexicanos de espectáculos aseguran que los esposos estarían en proceso de divorcio porque el empresario le fue infiel a la cantante. Por el momento, ninguno de los dos famosos han comentado al respecto.

Thalía es una de las personalidades mexicanas más activas en redes sociales, en donde siempre se le ve feliz y contenta pero en los últimos meses no ha publicado nada sobre su relación sentimental, lo cual levantó sospechas de que algo pasaba en su vida personal.

@thalia ¡Happy anniversary my love Tommy Mottola! 🎉❤️🎉❤️🎉❤️ 22 años de amor y complicidad. Mi amor, te amo profundamente, te admiro, celebro tu vida. Amo tu forma de ser, inagotable, creativo, imparable. Amo tu compromiso para con nuestra familia, tu amor por mi💕 ¡Dios te bendiga amor mío y por muchos años más de felicidad! Feliz aniversario de bodas my love 😍 ♬ Can’t Take My Eyes off You – Frankie Valli

Ernesto Buitrón, periodista mexicano, comentó en el programa de Magaly Medina que existen muchos temores sobre una posible infidelidad de Tommy Motola, quien siempre se ha caracterizado por ser un hombre conquistador. El mismo periodista reveló que podría ser con Leslie Shaw, una conocida cantante con la que Thalía grabó un sencillo musical.

“El rumor de Leslie ha llamado la atención porque no es el perfil de mujer que ha buscado durante años. Recordemos a Mariah Carey, quien años después contó todo lo que vivió”, dijo Buitrón. Desde el 2 de diciembre, cuando compartió un emotivo mensaje sobre su aniversario de casados, Thalía no ha compartido nada sobre él en redes sociales; lo cual llama la atención porque no posteó ninguna foto referente a las fechas festivas “juntos en familia”.

Además, el medio agregó que la última vez que se vio en público a la cantante fue en los Latin Grammys pero no iba acompañada de su esposo.

