Khloé Kardashian paraliza las calles mostrando sus senos sin sostén

La empresaria detuvo el tráfico en Los Ángeles al ser captada luciendo muy sexy con revelador jumpsuit, que dejaba ver sus atributos.

Publicidad

El clan Kardashian es famoso por marcar tendencia con sus extravagantes y únicos look, hoy fue el turno de Khloé Kardashian quien acaparó toda la atención.

La empresaria sin duda detuvo el tráfico de Los Ángeles al ser fotografiada luciendo un revelador jumpsuit que dejó poco a la imaginación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fame and BeAuTy (@famedoeswhattobeauty)

Deslumbró al llegar ataviada con un espectacular y elegante atuendo blanco con escote side boob, que han puesto en tendencia celebridades como Olivia Culpo y Bella Thorne, y que mostraba sus senos sin sostén.

La socialité, quien no duda en presumir su transformación física y la curvilínea figura que ha logrado en los últimos años, se dejó ver con este diseño de Narciso Rodriguez que cautivó a los presentes en el Hulu For Your Consideration para promocionar el reality “The Kardashians”.

Pero para sorpresa de muchos, se trata del mismo atuendo que lució en 2016, poco después de su separación con el rapero y empresario French Montana.

Confesiones de la empresaria

Khloé Kardashian vuelve a estar en medio del escándalo de la infidelidad de su expareja y padre de su hija, Tristan Thompson.

La estrella de televisión precisamente se refirió a la polémica con el basquebolista durante la Disney FYC Screening and Q&A realizada recientemente en Los Ángeles.

A sus 37 años, ella consideró que el fracaso de su relación por segunda vez ha sido una forma de terapia.

“No es fácil, pero también creo que es una forma de terapia para mí al mismo tiempo, y me encanta ver cómo mi familia responde a las cosas. Esas pequeñas cosas significan mucho para mí, y me gusta ver cómo toda la familia, no sobre esta situación si no con cualquier otra,, como todos nos unimos en momentos que son difíciles para nosotros”, dijo.

Ella y Tristan anunciaron su separación formalmente luego de descubrir la infidelidad del jugador de la NBA con la entrenadora Maralee Nichols. La también modelo además adjudicó a Tristan la paternidad de su hijo, y aunque este lo negó poco después aceptó ser el padre del bebé nacido en diciembre de 2021.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Just Jared (@justjared)

(Visited 6 times, 6 visits today)

Publicidad