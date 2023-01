Acusan de pedofilia y abuso sexual a Percy Hynes, actor de Miércoles

Varios usuarios en Twitter hicieron público que el actor presuntamente organizaba fiestas donde emborrachaba a mujeres para después mantener relaciones sexuales.

Percy Hynes, actor que ha ganado fama por muchas series como Miércoles de Neftlix, ha sido acusado por abuso sexual. Varios usuarios de Twitter aseguran que el actor y su grupo de amigos organizaban fiestas donde invitaban a mujeres y las emborrachaban para mantener relaciones sexuales con ellas.

Hynes y el resto del grupo han sido acusados también de manipular a menores de edad para intercambiar fotografías explícitas. Al parecer, los hechos ocurrieron cuando el actor todavía estudiaba en un instituto de Canadá. Tras las denuncias, el actor de 21 años ha desactivado los comentarios en sus redes sociales, pero no se ha pronunciado al respecto.

Al menos dos personas aseguraron conocer personalmente al actor y han publicado en Twitter distintas capturas de pantalla. En la primera de ellas, podemos ver una supuesta conversación entre una de las jóvenes afectadas por los actos de Hynes. En la conversación el famoso admitía que cometió los actos de los que se le acusa.

“Sí, es cierto. Leer esta mi*rda y aceptar que hice eso me hace sentirme muy enfadado conmigo mismo. No me siento mal porque ahora somos adultos y honestamente, estoy feliz de saber que jamás haría algo así ahora. Fue una total estupidez”, comenta el supuesto Percy Hynes.

En otra de las capturas, otra de las supuestas víctimas comparte fotografías explícitas de Percy Hynes, y afirma que el actor “durante 2 años estuvo enviando fotografías extrañas a menores”. La joven pidió mantener en secreto su identidad.

Sin duda, el primer éxito en la carrera de Percy Hynes White ha sido su participación en ‘Miércoles’, la serie de Netflix con el galardonado director Tim Burton a la cabeza. Hynes interpreta a Xavier, uno de los jóvenes que acompaña a Miércoles Addams en sus aventuras. Este hecho ha generado controversia pues muchos aseguran que podrían quitarle su papel en la segunda temporada de la famosa serie.

