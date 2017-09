“The Gifted”, una serie ambientada en el universo de X-Men

En octubre se estrenará en Latinoamérica (la misma noche de su estreno en EE. UU.) la esperada serie de ciencia ficción, acción y fantasía “The Gifted”.

En 13 episodios de una hora, relatará la historia de una pareja de los suburbios cuya vida ordinaria es sacudida, cuando descubren que sus hijos poseen poderes mutantes.

El cineasta Bryan Singer, director de “X-Men”, “X-Men 2”, “X-Men: Days of Future Past” y “X-Men: Apocalipsis”; junto con Matt Nix (“Burn Notice”), son los productores ejecutivos de esta serie que transmitirá su primer capítulo el lunes 2 de octubre, a las 21 horas, en “Fox”.

La historia

Reed (Stephen Moyer) y Caitlin Strucker (Amy Acker) son padres de clase socioeconómica media que se ocupan de llevar adelante una familia.

Un día, sus hijos adolescentes, Lauren (Natalie Alyn Lind) y Andy (Percy Hynes White), se ven involucrados en un incidente en su escuela secundaria que revela que son mutantes.

Reed y Caitlin se ven obligados a escapar y a hacer todo lo posible para proteger a sus hijos.

Los Strucker deben dejar atrás sus vidas normales para huir de una implacable agencia gubernamental que rastrea a mutantes, los Servicios Centinela, liderada por la agente Jace Turner (Coby Bell).

