Millonaria cifra paga Lupillo Rivera por fotos privadas con Belinda

El cantante mexicano desembolsó una cantidad bastante elevada para evitar poner en riesgo la imagen de la hermosa intérprete, con quien tuvo una fugaz relación.

Un nuevo escándalo está sobre Lupillo Rivera, y no el que recientemente protagonizó con su ex Mayeli Alonso, sino por la supuesta fortuna que pagó para que no se filtraran fotos íntimas que tenía con Belinda cuando eran novios, según dieron a conocer algunos medios.

El cantante está en el ojo del huracán por la enorme cantidad que desembolsó para evitar que la intimidad de la relación que tuvo con la hermosa rubia estuviera en boca de todos.

Es bien sabido que para el artista de regional mexicano no es ninguna problema el dinero, por lo que no habría dudado ni un instante para evitar que salieran a la luz las fotos privadas que tenía con su novia en aquel momento, por lo que pagó lo que le pidieron en aquella ocasión.

Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, el ‘Toro del corrido’ desembolsó una fortuna a través de su manager, esto luego de que él mismo fuera cuestionado en el aeropuerto de la CDMX sobre su vida personal, en la que negó toda posibilidad de que estas postales existieran.

Recordemos que en varias ocasiones la intérprete de “Luz sin gravedad” ha negado que tuvo una relación con Lupillo, pese a que éste le dedicó algunos tatuajes.

La pareja tuvo un fugaz romance luego de coincidir en las grabaciones del reality ‘La Voz’.

Lupillo Rivera nuevamente está en el ojo público después de que su suegra se involucrara en un pleito con su expareja Mayeli Alonso y la ofendiera con comentarios racistas. Ante esto, el famoso rompió el silencio y se posicionó al respecto.

Todo comenzó cuando Mayeli dio a conocer que aparentemente la mamá de Giselle Soto -actual esposa del cantante- estaba realizando comentarios negativos en las redes sociales de su emprendimiento de cosméticos.

Ante esto, el famoso condenó las palabras de la madre de su esposa, pero no se posicionó tampoco a favor de Mayeli, pues aseguró que ella también arremetió contra la señora.

“La neta sí está mal en ese pedo, la señora no está bien, no debería haber dicho eso… ustedes no pueden tener duda en lo orgulloso que estoy de ser mexicano. No sé si a la señora se le salió con el coraje o lo dijo, yo las pocas veces que la he visto (…) nunca he visto ese lado, pero no estoy para defenderla”, dijo.