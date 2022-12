Filtran fotos del OnlyFans de Dorismar mostrando sus senos sin censura

Un usuarios de Twitter compartieron algunas de las imágenes de la playmate que dejan ver sus atributos sin ropa interior.

Dorismar es una celebridad argentina que desde hace más de 15 años lleva un vida artística en México, logrando ganar una legión de fans en Latinoamérica.

A sus 46 años, la playmate posee uno de los cuerpos más espectaculares de la farándula, y aunque ha tenido varios proyectos en Televisa, revela que abrir su cuenta en OnlyFans ha sido su mejor decisión.

Ahora la hermosa modelo está en boca de todos pues se filtró en redes sociales una foto de ella sin sostén mostrando sin censura sus senos.

Fue en Twitter donde aparecen algunas imágenes de la mujer de 47 años y en otras aparece junto a Celia Lora y ambas enseñando sus atributos. Esto causó revuelo entre los internautas pues nadie imaginó que esto fuera lanzado.

La también actriz contó que hay una gran producción detrás de cada publicación, el trabajo se está haciendo de la mejor calidad y de forma profesional “no es nomás encuerarse y ya, es todo un concepto lo que hacemos”.

Además cuenta con un equipo de trabajo, liderado por su esposo y mánager, Alejandro Schiff, quien es fotógrafo profesional.

Solo en redes sociales, Dorismar cuenta con un millón y medio de seguidores; mientras que en el famoso sitio web lleva poco más de 100 mil suscriptores.

“A veces mis seguidores me escriben piropos y me dan ideas de qué tipo de fotos hacer, por eso me desvivo en hacer lo mejor e invierto mucho tiempo en leer todo lo que me dicen; trabajo para ellos y la mejor manera de agradecerles es tomando en cuenta todos sus comentarios, se los agradezco”, expresó.