VIDEO. Arrestan a Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, por escándalo en aeropuerto

La empresaria informó que aunque fue remitida a una delegación municipal ya se encuentra a salvo.

Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, generó polémica en las últimas horas.

La mexicana difundió una serie de videos en los que se le ve discutiendo fuertemente con una empleada de una aerolínea, quien supuestamente no le hizo un cobro y le impidió abordar su vuelo para viajar de un aeropuerto en México hacia Estados Unidos.

La exprotgonista de “Rica, famosa y latina“, explotó cuando la empleada no la dejó abordar porque no hizo el cobro correspondiente de USD 1,500 y finalmente le cancelaron su vuelo para regresar al país norteamericano, donde radica y tiene establecidos sus negocios.

La también cantante fue quien compartió los dos videos en su cuenta de Instagram. En los mismos se muestra alterada e insultando a los trabajadores.

“Ya me tienen harta. Llegué con una maleta, me dejaron pasar hasta antes de abordar, fuimos y preguntamos si estaban bien las maletas y nos dijeron que ‘sí’ y a cinco minutos de abordar el avión estas gentes me dicen que no va a poder pasar mi maleta porque está muy grande. Tenía que pagar 1,500 dólares por una maleta y cuando la íbamos a pagar me cierran las puertas del avión”, relató a sus seguidores.

“Le estuvimos dando la tarjeta a la muchacha, no la agarró y se hizo mensa y nos canceló, cerró el vuelo y no nos dejó subir”, añadió muy molesta.

Mayeli Alonso confirmó que empujó a la empleada cuando se percató que no la dejarían abordar su vuelo, por lo que finalmente tuvo que enfrentarse al personal de seguridad del aeropuerto ubicado en Los Cabos, Baja California.

En una segunda grabación, la empresaria mostró el momento en el que interactuó con policías municipales al subirse a un vehículo oficial y el personal de seguridad del aeropuerto que le solicitaron abandonar el aeropuerto.

“¿Me van a arrestar?”, preguntó ante la acusación de que agredió a la empleada. “¿Cómo me vas a arrestar si no me puedes tocar? Yo me subo al carro”, añadió y se subió a la patrulla.

A pesar de que Mayeli Alonso sí fue presentada ante las autoridades mexicanas, la madrugada de este miércoles informó: “Hasta ahorita todo bien. Ya estoy fuera de la delegación”. Aseguró que más adelante dará los detalles de su situación.

La exesposa de Lupillo Rivera formó parte de la tercera y cuarta temporada de “Rica, famosa y latina”, donde causó gran controversia al presumir su lujosa vida.

