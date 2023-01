Angélica Rivera deja en shock a todos al quitarse varios años de encima

La actriz apareció en las redes sociales luciendo un rostro más joven y se volvió blanco de críticas y halagos.

Luego de su polémico divorcio con Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera optó por alejarse de los reflectores, por lo que sus pocas apariciones son toda una revelación y es que ha su transformación ha dejado en shock a todos.

Pese a que la actriz ha tratado de mantenerse muy guapa, incluso en sus años como Primera Dama de México, los internautas aseguran que ahora se ve muchísimo mejor.

Ahora causó sensación en la última publicación del famoso maquillista Vico Guadarrama, quien se encargó de maquillarla en la Noche Vieja, lo cual según sus palabras le causó alegría:

La foto de inmediato causó un sin fin de comentarios y es que ella luce una piel bellísima que la hace parecer varios años más joven, algunos hasta pensaron que se trataba de Sofía Castro.

Las más recientes fotografías de Angélica Rivera han llamado la atención, pues luce una piel sin arrugas a sus 53 años y una sonrisa radiante, inclusive hubo quienes señalaron que esto se debe a cirugías plásticas.

Cuando Sofía Castro fue cuestionada al respecto, lo negó de forma contundente, pero burlándose de los rumores ya que aseguró que si fuera así, a ella también le gustaría ser tratada por el supuesto cirujano plástico.

La joven actriz también compartió que inclusive para ella es sorprendente ver a su mamá, porque a pesar del paso del tiempo sigue conservando una piel tersa y su característica belleza; sin embargo, recalcó que La Gaviota no se ha sometido a una cirugía estética, sino que solamente es “buena genética”.

“La verdad es que sí, no es de creerse lo espectacular que está mi mamá. Y ojo, mi mamá está súper a favor de las cirugías plásticas, no tiene problema alguno. De verdad, no es por ser sangrona y no es porque sea mi mamá; yo creo que es buena genética”.