Yanet García presume su trasero el desnudo para recibir el año

La sensual modelo le dio la bienvenida al 2023 con una sensual imagen en lencería de tanga de hilo que a penas cubre su intimidad.

Yanet García cerró el año con un rotundo éxito gracias a los millones que le deja su página de OnlyFans y para consentir a sus fans recibió el año de una forma muy sensual.

La modelo mexicana posó con un diminuto conjunto de lencería con el que puso en evidencia sus curvas perfectas, en especial aquella parte del cuerpo que la ha colocado como una de las estrellas consentidas de OnlyFans así como las redes sociales, y nos referimos a su torneada retaguardia.

“2023 I’M SO READY FOR YA! Happy New Year 🎊”, escribió.