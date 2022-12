“¡Adiós Qatar!”, Ivana Knoll se despide pero critica a la FIFA y a Messi

La modelo que se volvió famosa por su belleza y sus atuendos en los juegos de Croacia, criticó a la FIFA por conceder a Lionel Messi el Balón de Oro.

Ivana Knoll se volvió muy famosa por su belleza y sensualidad durante el Mundial Qatar 2022. Según medios internacionales, la joven comenzó el mundial con 600 mil seguidores en su Instagram y ahora cuenta con más de 3 millones.

La modelo que se volvió famosa por su belleza y sus atuendos en los juegos de Croacia, criticó a la FIFA por conceder a Lionel Messi el Balón de Oro del Mundial Qatar 2022. La famosa que estuvo en el estadio Lusail el domingo para ver la final, publicó en su cuenta de Instagram para dar su opinión. “Copa Mundial de la FIFA ¡le diste el Balón de Oro a la persona equivocada! Puede que Argentina haya ganado pero Kylian Mbappé es el Balón de Oro”, aseguró.

La FIFA otorgó el Balón de Oro al mejor jugador del torneo, una decisión tomada por la FIFA. Mbappé, compañero de Messi en el PSG, no se fue con las manos vacías y se llevó la Bota de Oro del torneo de 2022. Tras el comentario de Knoll, se generó una polémica. “Está chica que se dediqué a modelar, fuera de lugar sus comentarios de fútbol”, “Ella es hermosa pero no puedes hablar de Messi”, “Y tan hermosa que era pero hablar de mi ídolo no lo toleraré”, fueron algunas reacciones.

“El número de personas a las que les gusto en todo el mundo es casi el mismo que la población de mi país. El Mundial ha sido increíble… En cuanto a mi cuenta de Instagram, nunca habría soñado que me pasaría esto”, aseguró.

Ivana Knoll nació en Alemania pero se mudó pronto a Zagreb, la capital de Croacia, por lo que ella se asume como croata y dice que ama el fútbol desde la infancia, ya que su padre la llevaba a ver partidos. La modelo de 30 años se convirtió en la “Novia del Mundial de Qatar 2022” por su belleza y por haber desafiado todas las normas y recomendaciones cataríes para la fiesta futbolista.

