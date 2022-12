Vicente Fernández mejoró su vida sexual gracias a esta cirugía

Mariana González dio a conocer que su futuro esposo padecía disfunción eréctil pero ahora su intimidad es mucho mejor.

Hace unos días Vicente Fernández Jr. y su novio fueron el blanco de duras críticas tras comprometerse en París Francia, específicamente frente a la Torre Eiffel, pues el público no reparó en expresar su sentir ante la noticia.

Ahora Mariana González ha vuelto a ser el centro de la atención. Recientemente emisión del reality show Rica, Famosa, Latina, la también conocida como la Kardashian mexicana reveló que su prometido tiene un implante peneano.

Dicha confesión se dio mientras todas disfrutaban del yate y de una rica comida para celebrar el cumpleaños de Sandra Vidal.

“Yo estoy muy orgullosa de mi Vis porque cada vez que va al baño saca bañarse el camello”, dijo Mariana. Ante la intriga de todas por como tiene su miembro el hijo del ‘Charro de Huentitán’, su prometida asegura que 58 años aún le funciona muy bien.

“Que ganas de tener el aparato para cualquier cosa y salir de viaje y tú que se la pares (bromeó). Es por la edad”, agregó.

Luego de que se rumorara que Vicente Fernández y su novia se comprometieron, la pareja confirmó la noticia y dieron detalles sobre cómo fue el momento en que el cantate le propuso matrimonio a la empresaria en Francia.

“Fue muy romántico, no me lo esperaba. Él me ha invitado varias veces a viajar, pero este viaje pues era mi cumpleaños, (me dijo) ‘te voy a llevar a un lugar’ y no me decía qué rollo, ya me dijo para Francia”, comenzó su relato la dueña de Dashan’s.