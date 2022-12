Modelo se hace viral tras quitarse la ropa en festejo de Argentina

La influencer, Anto Pane, mostró sus atributos en los festejos de Argentina por el triunfo de la Selección en el Mundial Qatar 2022.

En las últimas horas surgieron fotografías de L-Gante a besos con una sensual rubia. Al parecer, el referente de la cumbia 420 se olvidó de Wanda Nara y ahora está saliendo con una influencer de nombre Anto Pane. Esta última es la que ha generado polémica por su manera de celebrar el triunfo de la selección de Argentina en el Mundial Qatar.

Anto Pane es una modelo que se gana la vida creando y vendiendo contenido erótico en la famosa plataforma para adultos OnlyFans. Con las imágenes junto a L-Gante se les ve muy acaramelados y ahora ella en sus historias ha confirmado la relación.

“No lo noté enamorado. A ella sí pero a él no. Me dijo que ya no estaban más, que estaba soltero, que ella lo volvía loco, que él se sentía usado”, dijo Anto Pane sobre Wanda Nara y la relación de L-Gante.

L-Gante aclaró de inmediato que nada tiene que ver con Anto Pane, la influencer y figura de OnlyFans que asegura haber tenido una noche romántica con el cantante y es señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y él.

Recientemente, en Twitter, Anto fue tendencia tras los festejos en el Obelisco de Argentina por el triunfo de la Selección. La joven sacó parte del cuerpo por la ventana del auto y le mostró sus atributos al desnudo a todos los presentes.

“Esta es la corriente que le quitó su amor a Wanda Nara”, “No creo que alguien se emocione de ver esos senos falsos”, “Wow qué hermosa mujer, por qué no estuve en ese momento”, “Me encanta más que Wanda Nara, más alegre”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

