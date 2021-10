Polémico mensaje de Wanda Nara deja entrever posible infidelidad de Icardi

No te podrás creer lo que publicó Wanda Nara, esposa de Mauro Icardi, en su cuenta de Instagram. Todo parece indicar que habrá separación.

La esposa del delantero argentino del PSG, Mauro Icardi, publicó en sus historias de Instagram, un mensaje polémico que desataría los rumores de un posible problema en su matrimonio con el atacante parisino. Wanda Nara vía Instagram dejó el siguiente mensaje: “Otra familia más que te cargaste por ‘zorra'”.

Ayer, el delantero argentino disputó el partido de la decima fecha de la Ligue 1 con el PSG. En redes sociales todo parecía estar bien, ya que, Wanda había publicado fotos con sus hijos mientras veía el partido de su esposo en el parque de los príncipes.

Dentro de las imágenes compartidas por Nara, Icardi estaba etiquetado en las publicaciones, que posteriormente sería replicadas por el jugador.

Luego del mensaje que dejó en Instagram, todo parece indicar que el matrimonio está en problemas, ya que, dentro de las personas que Nara sigue, Icardi ya no forma parte de esa lista, mientras que el delantero se mantiene siguiendo a su esposa.

Posterior a la publicación de la historia, Wanda borró todas las fotos que tenía con el jugador del PSG. Luego de estas acciones tomadas por la empresaria, Nara hizo un movimiento extraño, borró la historia en la que atacaba a una tercera persona y volvió a seguir al jugador y todo parecía volver a la normalidad.

Tiempo después, la argentina volvió a publicar el storie que desató el escandalo dentro de la “prensa rosa” y volvió a dejar de seguir a su esposo.

Posible tercera en discordia

Hasta el momento no se sabe en realidad lo que ha sucedido, pero una periodista de espectáculos argentina llamada Vicki Brair “Juariu”, dijo seguirle las huellas al matrimonio dentro de sus redes sociales al enterarse de la noticia y dijo que la posible causante de una ruptura dentro del matrimonio podría ser la actriz argentina María “China” Suarez.

La “China” Suarez recientemente se separó del también actor Benjamín Vicuña, y según “Juanriu” ella podría ser quien haya generado esto junto a Mauri Icardi, porque Wanda le dio me gusta a la publicación que hizo la actriz este sábado, pero ahora ya no la sigue. “Lo raro es que Wanda le daba like hace 7 horas a la ‘China‘ y ahora la dejó de seguir” dijo.

De momento, nadie ha salido a dar declaraciones acerca de lo sucedido, lo que hace que la situación siga vigente a espera de alguna respuesta.

