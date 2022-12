Cardi B se quita los implantes del trasero y en sexy baile deja ver cómo luce

En agosto, la cantante se sometió a una cirugía para el 95% de los biopolímeros que tenía en los glúteos.

Cardi B ha sido una de las mujeres más polémicas de la farándula y es que su exuberante figura siempre acapara la atención; sin embargo, ella decidió hacerle un ligero cambio a su cuerpo.

La cantante dio a conocer que le quitaron los implantes de los glúteos y aprovechó para lanzar una advertencia sobre los procedimientos estéticos, señalando que eviten recurrir a dicho método para hacer crecer los glúteos.

Fue durante un ‘live’ de Instagram que explicó que quería ser abierta con este tema, pues mucha gente pensó que inmediatamente después de que dio a luz a su hijo Wave se “arregló el cuerpo”.

“En agosto me operé y me quité el 95% de mis biopolímeros. Si no saben lo que es, son inyecciones en el trasero. Fue un proceso realmente loco”, dijo.

“Todo lo que voy a decir es que si eres joven, si tienes 19, 20, 21 años, y a veces eres demasiado delgada y estás como: ‘¡OMG, no tengo suficiente grasa para para poner en mi trasero’, así que piensas en las inyecciones: ¡No lo hagas!”, expresó.