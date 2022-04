Leggings dejan ver los implantes de glúteos de Khloé Kardashian y ella responde

Para nadie es un secreto que la socialité se sometió a una cirugía para agrandar sus atributos y que muchos han criticado pues consideran que se ve "deforme".

Khloé Kardashian está en el ojo del huracán después de que publicara un video donde está realizando ejercicios luciendo unos leggings en tono fucsia y top a juego.

En el clip, la famosa socialité muestra su tonificada figura y aunque muchos cibernautas aplaudieron su estilo de vida más saludable, otros la criticaron y hasta le dijeron que se le notaban “los implantes” en el trasero.

“Dios mío. Se le notan los implantes cuando se estira. Una segunda capa de su trasero encima de su trasero”, llegó a comentar una seguidora en la página Kardashian Social, una cuenta de Instagram dedicada a las Kardashian.

De inmediato, la madre de True Thompson, fruto de su relación con el basquetbolista Tristan Thompson, salió en su defensa.

“Jajaja, tontita”, respondió. “Es el diseño de la costura de los leggings. ¡Qué divertido! Ustedes solo quieren creer cualquier cosa mala”.

Aunque ella no ha admitido las cirugías en esa parte de su cuerpo, si reveló el tipo de cirugía plástica a la que se sometió.

En un programa especial de Keeping Up with the Kardashians, conducido por el presentador Andy Cohen, habló sobre sus inseguridades y aseguró que a pesar de ellas solo se ha sometido a una cirugía de nariz.

Críticas a la socialité

Hace unos años, fotógrafos captaron a Khloé Kardashian paseando en un parque de Cleveland, Ohio junto a True Thompson, quien iba en un carruaje cubierta con una manta blanca.

La flamante mujer eligió un outfit deportivo para salir a caminar. Usó unos leggings negros, con tenis y una t-shirt al mismo tono.

Sin embargo, su ajustado atuendo dejó ver su exuberante trasero pues se miraba más grande de lo normal y fue lo que más acaparó la atención en las redes.

Los usuarios no dudaron en llenar de críticas a la empresaria, señalando que se notaba que “su trasero no era real”.

“Se sacan la gordura de la pansa y se la inyectan en el trasero”

“Por eso Kim Kardashian dice que el suyo es ‘natural””

“Que horribleeeeee, pobre”

“Ella ya era deforme antes ???? por las cirugías y ahora esta peor”

“Como les puede parecer atractivo un trasero de lavadora chaca chaca”

“Qué trasero mas horrible ????”

“Yo me pregunto, ¿cuál es el complejo de las Kardashian que tienen que ponerse esas nalgas tan ordinarias todas?”

“Ella No tiene espejos en la casa y el cirujano le mintió”

