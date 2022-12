Descubren que Pee Wee lleva casado tres años con este hombre

La noticia se dio a conocer luego de que una fuente revelara que el cantante y su pareja de 47 años viven en McAllen, Texas.

Desde hace un par de días, Pee Wee está bajo la lupa por una noticia que cayó como bomba a miles de fans, no solo porque indicaría que dejó el mundo de la soltería, sino también porque revelaría su orientación sexual.

Todo salió a la luz luego de que la revista TV Notas diera a conocer que el cantante Irvin Salinas Martínez, su nombre real, estaba casado con su mánager Pepe Rincón de 47 años.

La pareja estrechó su relación en 2014, cuando el representante artístico firmó al exintegrante de Kumbia Kings para trabajar con él y proyectar su carrera de solista, pero se relacionaron como pareja mucho tiempo después, debido a que Pepe estaba con alguien.

Según la información que proporcionó la fuente, Pee Wee y Pepe se casarón en el 2018 en una ceremonia discreta a la cual asistieron solo sus familiares.

Actualmente, viven en McAllen, Texas (Estados Unidos), donde están más tranquilos y menos expuestos a las cámaras, para llevar su relación en paz, pues intentan cuidar la imagen del artista.

Tras alejarse durante varios años de los escenarios y las cámaras, Pee Wee, exvocalista del grupo Kumbia Kings, retomó su carrera artística gracias al proyecto 2000’s Pop Tour, en el que se presenta junto a otros artistas que fueron grandes íconos musicales a inicios de esta década.

Pero tras revelarse la noticia, ninguno ha hablado sobre su supuesta relación amorosa; pero la pareja ya ha sido muy bien recibida por la comunidad LGBT+, quienes no sólo han salido en su defensa, también les han demostrado su apoyo a través de varias publicaciones en las redes sociales.

La homosexualidad de #peewee @PeeWeeMusic no es relevante Doña Carmelita, es como cuando leo tuits donde dicen que usted es hombre.

La gente no vale más ni menos por sus preferencias sexuales, el muchacho es discreto y no le hace mal a nadie, no me decepcione. https://t.co/NjWddMfN7f

