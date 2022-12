Shania Twain a punto de enseñar de más en los People’s Choice Awards

La cantante, quien recibirá el premio Icono de la Música, desfiló en la alfombra roja con un vestido con transparente en la parte de arriba y terminaba debajo del ombligo.

El comité organizador de los People’s Choice Awards dieron a conocer, a través de sus redes sociales, que esta noche se reconocerá la carrera de Shania Twain a través de un galardón especial.

La cantante canadiense será distinguida con el premio “Icono de la Música 2022”. Además, se presentará en vivo durante la ceremonia en vivo desde el Barker Hangar de Santa Mónica, en California.

Se reveló que un mix de sus famosos temas como “Man! I Feel Like a Woman, You’re Still the One, From This Moment; también interpretará su nuevo sencillo Wakiing Up Dreaming, que se desprende de su sexto álbum “Queen of Me”.

Previo a la ceremonia, la hermosa mujer de 57 años desfiló en la alfombra roja con un vestido diseñado para esta noche, era completamente trasparente en la parte de arriba, cubrió sus senos con un sostén animal print, luego venía una falda de terciopelo negra que comenzaba debajo del ombligo.

“Estoy honrada de estar aquí y de ser reconocida. Es emotivo, adorable. Y es emocionante estar en el escenario y mostrar lo que hago”, dijo.

Confesión de la cantante

Shania Twain reveló algunas de las medidas que tuvo que tomar para evitar ser abusada sexualmente por su padrastro, Jerry Twain.

“Me escondía y aplanaba mis senos. Porque, oh Dios mío, fue terrible, no querías ser una niña en mi casa. Usaba sostenes que eran demasiado pequeños para mí, y usaba dos, le restaba importancia hasta que no había nada de niña en mí. Haz que sea más fácil pasar desapercibido», contó en entrevista con el portal The Sunday Times.

De acuerdo con la información, a la estrella la crio su madre Sharon y su padrastro Jerry Twain, un hombre “alcohólico, violento y enfermo” que maltrataba a su madre. La adoptaron legalmente a ella y a sus cuatro hermanos.

