Adria Arjona sale en defensa de su papá: “Es un ícono de la música”

“La música es como el arte, habrá a quienes les guste y a quienes no", declaró la hija de Ricardo Arjona.

Adria tiene 30 años y es la hija mayor de Ricardo Arjona, durante su visita a la Ciudad de México para promocionar su más reciente filme “El padre de la novia”, la actriz salió en defensa de los detractores del cantautor guatemalteco. La también modelo aseguró en entrevista para que su padre es un ícono de la música y que por algo tiene una de las giras más grandes del mundo.

Adria Arjona nació en Puerto Rico el 25 de abril de 1992, es hija de Arjona y la modelo Leslie Torres, tiene un hermano menor, Ricardo Arjona Jr., y un medio hermano, Nicolás. Gran parte de su infancia la vivió en la Ciudad de México, a los 12 años se mudó a Miami y a los 18 a Nueva York para estudiar actuación en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg.

“Mi padre siempre me ha dicho que el mundo es mi universidad y me dejó volar muy chiquita sabiendo que me iba a perder y eso se lo agradezco mucho, me ha dado mucha libertad porque él es un artista y es muy cool”, confesó la joven actriz que ha trabajado en series de televisión como “True Detectives” y “Person of Interest”.