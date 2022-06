Sin ropa interior y en vestido transparente, JLo no deja nada a la imaginación

La cantante Jennifer López causó revuelo a su llegada a la premier de su documental de Netflix, Halftime, pues dejó ver sus atributos en un candente atuendo.

Cada vez que pasa por una alfombra roja, la cantante conocido como JLo no puede evitar ser el centro de la atención con atuendos que arrancan suspiros.

Esta vez Jennifer López acudió al estreno del Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York, donde se hizo el lanzamiento del documental de Netflix, Halftime, que trata sobre su vida y fue dirigido por Amanda Micheli.

La estrella nos dejó boquiabiertos con su arriesgado look, ya que llevó un vestido con transparencias solo apto para las más atrevidas. Se trataba de un diseño de Tom Ford que combinó con unas sandalias glitter y un clutch de terciopelo.

Como es habitual, contó con la ayuda de los estilistas Mariel Haenn y Rob Zangardi, mientras que Mary Phillips y Chris Appleton se encargaron del maquillaje y el peinado respectivamente.

Su sensualidad, belleza y sus poderosas curvas fueron el centro de la atención en la alfombra roja, pues no dejó nada a la imaginación con el sexy vestido.

“El estilo callejero del Bronx sigue siendo una parte muy importante de mí. También crecí con los musicales y las estrellas de cine. Aspiraba a eso en cuanto a estilo, a esas bellas mujeres como Ava Gardner, Marilyn Monroe o Jackie Onassis, ese tipo de glamour de los años 50 y 60. Con el tiempo me di cuenta de que esas eran las cosas que me gustaban. El estilo callejero o muy glamuroso. Glamuroso y un poco sensual”, reveló a Harper’s Bazaar.

Palabras de la cantante

Hace días, JLo recibió un premio especial en los MTV Movie & TV Awards 2022 y su discurso de aceptación conmovió a muchos, inclusive a la propia estrella.

“Solo eres tan bueno como las personas con las que trabajas y, si tienes suerte, te hacen mejor. Y yo he tenido mucha suerte en ese sentido”, dijo Jenniffer López.

“Como actriz, no soy ninguna de las mujeres que interpreté, pero hay una parte de lo que es profundamente verdadero para mí en cada uno de esos personajes. Y como no puedes crear la verdad a menos que realmente la vivas, tengo una diferente tipo de lista de agradecimientos esta noche”.

“Quiero agradecer a todas las personas que me dieron esta vida”, continuó. “Quiero agradecer a las personas que me dieron alegría y a las que me rompieron el corazón. A las que fueron veraces y a las que me mintieron. Quiero agradecer al amor verdadero y quiero agradecer la forma en que me mentí a mí mismo. porque así supe que tenía que crecer. Quiero agradecer a la decepción y al fracaso por enseñarme a ser fuerte, ya mis hijos por enseñarme a amar”.

Finalmente dijo: “Quiero agradecer a todas las personas que me dijeron en mi cara, o cuando no estaba en la habitación, que no podía hacer esto. Realmente no creo que podría haberlo hecho sin ti”.

