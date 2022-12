FOTO. Ivonne Montero sufre accidente y así luce tras quemarse los ojos

La actriz reveló que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital a que le revisaran los ojos, pues sentía mucho ardor.

A través de redes sociales, Ivonne Montero dio a conocer el resultado de un aparatoso accidente doméstico, dejando preocupados a sus más de un millón de seguidores en Instagram.

La actriz colgó una foto desde el hospital, donde aparecía con un parche quirúrgico en uno de sus ojos, mientras que el otro de sus globos oculares se ve francamente irritado.

Ahora fue la ganadora de “La Casa de los Famosos” quien reveló lo que le pasó, y detalló que el accidente no lo sufrió en estos días, sino la semana pasada.

Ivonne Montero dio a conocer que todo ocurrió antes del lunes de la semana pasada, pues previo a ello había tenido que hacer un viaje donde se llevó sus pupilentes, pero olvidó llevar el agua salina para dejarlos reposando, por lo que decidió dejarlos en otro tipo de solución.

Así mismo, detalló que después de regresar de su viaje olvidó cambiar los lentes de solución a la adecuada.

Ella nunca pensó que el haberlos dejado tanto tiempo en las gotas para los ojos le iba a hacer daño y la iba a hacer terminar en el hospital, y mucho menos tener que necesitar al menos tres medicamentos y analgésicos para aliviar el malestar, al grado de que pasado una semana no ha podido recuperar la vista por completo.

“Me empezó a empañar el ojo, pero jamás me imaginé el severo daño que me estaba haciendo en mis córneas. Yo veía completamente borroso, yo veía sombras y luz. Me hicieron favor de llevarme a un hospital a urgencias, cuando me revisaron, me indicaron que me las había quemado con una solución muy abrasiva, aunque es para los ojos, no es para mantenerla ahí”, explicó la famosa.