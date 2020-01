Carmen Salinas planea recuperar su virginidad operándose la zona íntima

A sus 80 años de edad, Carmen Salinas está pensando en volver a ser “señorita”, ya que afirma que no está en contra de las cirugías plásticas y que, incluso, está pensando en operarse su zona íntima.

Aunque confesó que hace más de 26 años que no tiene intimidad, sí le gustaría ser “señorita” nuevamente.

Además, Carmelita confesó que sí tiene entre sus planes realizarse un procedimiento quirúrgico estético para reafirmar el rostro, ya que desea que le dejen la cara “lisita” para poder verse más joven.

La actriz de teatro, cine y televisión ha expresado que ella no le huye a las cirugías plásticas, puesto que no le ve nada de malo el querer hacerse algún arreglito.

No obstante, Carmelita Salinas aseveró que es importante que sí acudan con un médico profesional del área para que no les pase lo mismo a su amiga Lyn May.

La exsenadora asistió al cumpleaños de la cantante y actriz Lucía Méndez, y en el evento, Salinas fue cuestionada sobre el apoyo incondicional que le ha dado a la vedette Lyn May.

Salinas afirmó que ha ayudado mucho a Lyn May en cada uno de sus procedimientos estéticos que se ha realizado para reparar el daño que le hicieron al inyectarle aceite en la cara.

La actriz informó que incluso ha cooperado con hasta 80 mil pesos para que Lyn May pueda mejor su rostro malformado por la pésima cirugía estética que vivió.

Confesó haber tenido cinco abortos

La actriz Carmen Salinas reveló que, siendo joven, tuvo cinco abortos involuntarios, por lo que está en contra de esta práctica.

«Tuve la desgracia de perder. Fueron como cinco abortos normales y yo lloraba mucho. Era una tragedia mi vida, que se me vinieran y que no los pudiera retener», relató ante la prensa.

La actriz de 80 años de edad recordó que abortó a una niña cuando tenía siete meses de gestación. En otro momento buscó revivir a otro de sus hijos con botellas de agua caliente.

«Pero no sabía que había que extraerle flemas, que había que meterlo en una incubadora y lo vi morir. Quería jalar aire y se me murió en las manos. Lo alcancé a bautizar con el nombre de Jesús, por eso, en lo particular, no estoy en favor del aborto».