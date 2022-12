Chiquis se muestra sin censura en transparente y ajustado atuendo sin ropa interior

La cantante está desatada y no dudó en dejar ver sus poderosas y exuberantes curvas durante su más reciente show en Nashville.

La noche del sábado, Chiquis Rivera se presentó en Nashville como parte de su gira Abeja reina, pero no fue su talento lo que la hizo tendencias en redes, sino su atuendo hot que no dejó nada a la imaginación.

Según vemos en redes, la cantante eligió un atrevido atuendo compuesto por un ajustado jumpsuit con malla transparente a los lados que reveló su falta de ropa interior.

Ella misma compartió en su cuenta un video en el que se le ve llegando al lugar y lista para subir al escenario. Sin embargo, algo que llamó la atención fue que dejó ver lo orgullosa que se siente de sus curvas, por lo que en un momento del show dijo:

Por otro lado, también se encuentra promocionando su sencillo “Jingle bells (Vamos all the way)”, que es su primera canción de corte navideño.

Ella publicó un clip en el que aparece en pijama y usando gorro de Santa Claus, bailando sensualmente al ritmo de ese tema mientras pone en orden su enorme closet.

Chiquis Rivera siempre se ha caracterizado por estar en favor del movimiento de “Body Positive”, siendo una de las máximas representantes, por lo que ahora sorprendió al revelar que durante toda su vida ha sufrido “Body Shaming”, que son los comentarios negativos hacia los cuerpos ajenos.

En una entrevista con “Univisión”, confesó que durante toda su vida ha sido víctima de estos ataques, tanto personalmente como por medio de redes sociales.

La artista hizo énfasis en que ella se siente orgullosa de quién es y lo que ha logrado a lo largo de los años; además de que es fuente de inspiración para muchos de sus fans.

“Me siento segura, me siento realizada, no tengo el cuerpo que quiero tener ahora mismo, pero me siento bien… Es la persona que soy, no quiero fingir ser perfecta. Tengo celulitis, tengo estrías: ‘this is who I am’”, dijo con seguridad.