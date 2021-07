Bebe Rexha ventila su peso posando en lencería transparente

Para dar una lección de "body positive", la cantante presumió sus atributos y se enfrentó a los haters que la llaman "gorda".

Bebe Rexha siempre da de qué hablar pues no teme presumir su curvilínea figura y esta vez lo hizo para callar a sus haters.

Más allá de los éxitos musicales en los últimos años, la cantante con ascendencia albanesa ha estado lidiando con los comentarios negativos por parte de un sector de sus seguidores por su peso.

Por eso decidió compartir con sus seguidores en Instagram un video en el que, además de presumir sus enormes atributos en sexy lencería de encaje, escribió varios mensajes hablando de su peso:

El clip ha acumulado hasta el momento más de 837 mil likes, y recibió de inmediato buenos comentarios, pues siempre ha promovido que las mujeres luzcan al máximo su belleza sin importar su talla.

Demi Lovato escribió: “Ese también es mi peso ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 curvy y orgullosa ❤️ gracias por esto.. sentí increíble viendo mi número ahí, lo celebro 🙌”.

En 2019, previo a la entrega de los Grammy, Bebe Rexha debía ir pues estaba nominada a varios premios.

Sin embargo, algo estaba amargando el dulce momento. Por medio de sus redes sociales reveló lo difícil que le había resultado encontrar un vestido para la premiación.

Im sorry, I had to get this off my chest. If you don’t like my fashion style or my music that’s one thing. But don’t say you can’t dress someone that isn’t a runway size. We are beautiful any size! Small or large! Anddddd My size 8 ass is still going to the Grammys. #LOVEYOURBODY pic.twitter.com/0nqdjXf0Dw

— Bebe Rexha (@BebeRexha) January 21, 2019