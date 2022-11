La estricta cláusula que Shakira obligó a firmar a Gerard Piqué 

La cantante obligó a firmar una estricta cláusula al futbolista español.

Shakira y Gerard Piqué llegaron a un acuerdo por la custodia de sus hijos: Milan y Sasha, por lo que la cantante se irá vivir con ellos a Miami, Estados Unidos y el exjugador del Barcelona podrá verlos durante 10 días al mes, a partir del próximo año. A pesar de que los términos de la negociación se desconocen, se dio a conocer uno, donde se condiciona al español de por vida.

Tal como lo recoge el portal Informalia del diario El Economista de España, una de las condiciones dice que “Piqué no puede irse a vivir a Florida. No puede fijar su residencia en Miami y es algo se ha dejado firmado por petición expresa de la colombiana. Está por contrato”.

El sitio señala que, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, dicha condición “se lo pidió en la reunión”, pero realmente no se lo pidió, se lo exigió.

En el caso de que Piqué quisiera irse a vivir a Miami tendría que volver a negociar con Shakira, que, hasta donde se sabe, no está dispuesta a ceder en nada, al menos por ahora y en un corto y medio plazo.

En unos días firman el acuerdo y, a partir de entonces, no tendrán ni que volver a verse ni a llamarse y ahora todo quedará en manos de sus abogados.

En días pasados se había informado que Gerard Piqué podría llegar al Inter de Miami, pero la misma fuente negó esto, y aseguró que el futbolista sí estaría buscando casa, pero para pasar esos días con sus hijos y no hacerlo en un hotel.

“Eso no va a pasar. No va a fichar por el Inter de Miami. Es cierto, que el director técnico es íntimo amigo suyo porque estuvo en el Barça, pero la intención del exfutbolista no es estar allí más del tiempo exigido por la custodia, que son 10 días al mes, más vacaciones. Además, Shakira no quiere que se instale allí”.