Gerard Piqué reacciona al tema “Monotonía” de Shakira

Medios españoles siguieron al futbolista del FC Barcelona para interrogarlo por el nuevo tema de la colombiana.

En España y en todo el mundo, “Monotonía“, el nuevo tema de Shakira, fue todo un éxito. Los fans de la artista han tomado el videoclip y su letra como una respuesta de ella sobre su escandalosa separación de Gerard Piqué, por infidelidad.

Frases como “Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando” o ”De repente ya no eras el mismo / Me dejaste por tu narcisismo / Te olvidaste de lo que un día fuimos”, no dejaron a ningún seguidor de la colombiana con dudas de que es un tema muy directo para el papá de sus dos hijos.

Tras el hecho, la prensa española siguió al futbolista y lo abordó para preguntarle por el tema de la intérprete de “Pies Descalzos” y Ozuna. En el video se ve cuando el periodista se acerca a Piqué y le pregunta cómo está su día a lo que él responde que “muy bien”. Sin embargo, el español camina rápido a su vehículo pues sabe qué le preguntarían por la canción y no quiso dar su opinión.

Según se informó, el futbolista del Barcelona se apareció en la casa de Shakira en pleno día del lanzamiento musical. Al parecer, Piqué iba a recoger a uno de sus hijos. “Muy serio y permaneciendo dentro de su coche en la puerta del domicilio mientras no salía su hijo, el futbolista ha ignorado las preguntas sobre la reveladora letra de la nueva canción de su ex”, reportó ‘Europa Press’.

#VÍDEO | Gerard Piqué reacciona a los dardos que Shakira le lanza en su nueva canción, 'Monotonía'

