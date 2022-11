A Eugenio Derbez le confirman que ya no podrá levantar el brazo

Los médicos le indicaron al actor que sus 17 fracturas no le permitirán volver a mover su brazo como él quiere; y esta fue su reacción.

Eugenio Derbez reveló que sus médicos le confirmaron que no podrá recuperar la movilidad de su hombro por completo, esto tras el accidente que sufrió en agosto pasado.

En una transmisión en vivo en la que, entre los temas que tocó, el actor compartió que los especialistas no le dieron el mejor de los pronósticos para su hombro, pues creen que no podrá levantarlo.

“Hay gente que piensa que hoy estoy en cama, pero no. Voy muy muy bien, mejor de lo que yo esperaba; para haber tenido 17 fracturas, estoy muy bien. Los doctores me dijeron que no iba a poder levantar el brazo más allá del hombro. No más de acá, nunca más”.