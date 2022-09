Revelan que hombro de Eugenio Derbez debe ser reemplazado

El primer comunicado del accidente de Eugenio Derbez informó que el actor tuvo un accidente que le provocó lesiones delicadas.

Alessandra Rosaldo habló frente a las cámaras sobre la salud de Eugenio Derbez, luego de que se diera a conocer que sufrió un accidente y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. La famosa aceptó que la lesión se dio en el hombro, como se había rumoreado y señaló que es probable que necesite una nueva operación para remplazar su hombro derecho.

“Fue una evaluación larga, muy complicada, porque fueron muchas fracturas, porque probablemente hay que remplazar el hombro derecho”, indicó la cantante quien no mencionó cuál fue el verdadero motivo que lo llevó al quirófano.

“Me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero no estaba filmando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir… pero filmando no fue”, aclaró. Indicó que aunque el dolor es muy fuerte ya está en casa cuidado por su suegra, su hija Aitana y tanto ella como el actor agradecen todas las muestras de cariño.

“Agradece profundamente todas las muestras de cariño el celular lo tiene apagado porque no deja de sonar está muy conmovido por todo lo que ha recibido de mensajes a manos llenas, ha sido hermoso y mañana es su cumpleaños (61)”, dijo Alessandra además de que su recuperación será muy lenta a decir de los doctores.

Aún se desconocen más detalles del accidente sufrido por el actor, aunque se mencionó que las heridas que le ocasionó son de gravedad y que sería intervenido quirúrgicamente.

Por aparte, Alessandra Rosaldo explicó que la cirugía a la que se sometió su esposo fue complicada, pero que afortunadamente todo salió bien. “A todos los que han estado pendientes de Eugenio, quiero comunicarles que afortunadamente, después de una larga y complicada cirugía, él se está recuperando”. De acuerdo con el comunicado, todo indica que la operación se realizó este 30 de agosto pero según medios internacionales aún faltan otras cirugías ya que el hombro debe ser reemplazado por completo. Otros comunicaron que la cirugía se realizó por completo y se espera su pronta recuperación.

